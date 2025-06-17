رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع رئيسي وزراء العراق واليونان العلاقات وتطورات المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» خلال اتصال هاتفي، أمس، مع محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها لمصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، التطورات في منطقة الشرق الأوسط وما تمثله من تهديد على الأمن والاستقرار الإقليميين.. مؤكدين في هذا السياق أهمية وقف التصعيد وضبط النفس واللجوء إلى تسوية الصراعات عبر الوسائل الدبلوماسية بما يصب في مصلحة المنطقة وشعوبها.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، خلال اتصال هاتفي أمس، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

كما تطرق الاتصال إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين.. وفي هذا السياق أكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود المبذولة من أجل التهدئة وتسوية الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.