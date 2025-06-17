محمد الشرقي: توفير بيئة متكاملة لرفع مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشر قي، ولي عهد الفجيرة، أهمية مواصلة العمل في المشاريع التطويرية، والعمل وفق أعلى المعايير لضمان تحقيق الاستدامة الشاملة، وتوفير بيئة متكاملة تهدف إلى رفع مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين في الإمارة.

وأشار سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير مختلف المشاريع التنموية وخدماتها في الإمارة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والنمو الاقتصادي، وترسيخ ركائز الاستقرار المجتمعي، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات نحو الريادة والتميز إقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس حسن سالم اليماحي مدير بلدية دبا.

واطّلع سموه، خلال اللقاء، على أبرز المشاريع التنموية والخدمات التي تقدمها بلدية دبا الفجيرة، إلى جانب الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات.

وقدّم المهندس حسن سالم اليماحي، شكره إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه ومتابعته، مؤكداً حرص البلدية على مواصلة العمل بكل جد لتحقيق أفضل النتائج وتلبية تطلعات المجتمع في منظومة عمل متكاملة ومتميزة.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.