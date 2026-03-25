منهجية استباقية وانتشار مكثف للفرق الميدانية في الشارقة لضمان سلامة المجتمع

الشارقة - ريد السويدي ووام

أكدت هيئة الشارقة للدفاع المدني، تعزيز جاهزيتها الميدانية تزامناً مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها الدولة حالياً وما يصاحبها من أمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية وتكوّن تجمعات مائية في عدد من المناطق.

وكثفت الهيئة انتشار فرقها الميدانية والآليات المتخصصة في مناطق الإمارة، مع التركيز على المواقع الحيوية ومناطق تجمع المياه ومجاري الأودية.

وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة، كما تم تعزيز منظومة الرصد والمتابعة الميدانية على مدار الساعة بما يتيح سرعة التدخل وتقليص زمن الاستجابة في الظروف الجوية.

وقال العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام الهيئة، إن الهيئة تتعامل مع الحالة الجوية الحالية وفق منهجية استباقية ترتكز على الجاهزية التشغيلية والتخطيط المسبق.

حيث تتابع تطوراتها بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة في الوقت المناسب.

وأضاف أن الهيئة عززت انتشار فرقها الميدانية وكثفت جاهزية الآليات والمعدات بما يتيح سرعة الاستجابة والتعامل بكفاءة مع البلاغات والحالات الطارئة.

وأعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تنفيذ حملة واسعة لتعقيم وتطهير تجمعات مياه الأمطار، بهدف الحد من تكاثر آفات الصحة العامة، وعلى رأسها البعوض، بما يعزز مستويات السلامة الصحية والبيئية في الإمارة.

وسخّرت البلدية فرقاً متخصصة تضم مهندسين وفنيين وعاملين، مدعومة بآليات ومعدات متنوعة، لرصد مواقع تجمع المياه في مختلف المناطق، والتعامل معها بشكل فوري من خلال عمليات التعقيم والتطهير باستخدام مواد آمنة لا تؤثر سلباً في صحة الإنسان.