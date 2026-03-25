شراكة بين «تنمية المجتمع» وبنك المارية لتعزيز الرفاه المالي الأسري

وقّعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مذكرة تفاهم مع بنك المارية المحلي، بهدف تعزيز الرفاه المالي للأفراد والأسر، ودعم الاستقرار الاجتماعي في الإمار.

وذلك ضمن مبادرات نوعية تتماشى مع مستهدفات «عام الأسرة» وتسهم في تحسين جودة الحياة.

وتركز المذكرة على تصميم وتطوير برامج مبتكرة تعزز الوعي المالي وترسخ الممارسات التي تدعم الاستقرار المالي المستدام، إلى جانب توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الجانبين لإطلاق مبادرات قابلة للقياس والتوسع، بما يحقق أثراً مجتمعياً ملموساً.

وبموجب الاتفاقية، تتولى الدائرة تصميم المبادرات وضمان مواءمتها مع السياسات والتشريعات المعتمدة في أبوظبي.

إضافة إلى تطوير إطار متكامل لرصد وقياس الأثر الاجتماعي، وتوجيه الأبحاث لدعم صناعة القرار المبني على الأدلة، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات وفق أولويات المجتمع. في المقابل، يوفر البنك الدعم الفني والموارد اللازمة لتطوير برامج الرفاه المالي، مع التركيز على قابليتها للاستدامة والتوسع.

كما يقود حملات التوعية المجتمعية لتعزيز الثقافة المالية، ويقدم حلولاً عملية تشمل أدوات إعداد الميزانيات وخيارات الادخار، إلى جانب منصات رقمية ووحدات تعليمية تسهم في تمكين الأفراد والأسر مالياً.

وأكد محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة والتمكين الاجتماعي في الدائرة، أن هذه الشراكة تعكس التزام أبوظبي بتعزيز منظومة التمكين المجتمعي عبر مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع وتدعم استقراره.

مشيراً إلى أن الوعي والتخطيط المالي يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز التماسك الأسري، خصوصاً في ظل «عام الأسرة».

من جانبه، أوضح محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي للبنك، أن الاتفاقية تجسد إيمان الطرفين بأن الرفاه المالي يشكل أساساً لاستقرار الأسرة وازدهار المجتمع.

مؤكداً أن دور البنك يتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية ليشمل تمكين الأفراد من خلال نشر الوعي المالي وتوفير أدوات عملية تدعم التخطيط المسؤول.