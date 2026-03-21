مسؤولون لـ«البيان »: رسالة رئيس الدولة تحمل دلالات إنسانية عميقة

دبي - مرفت عبدالحميد، نورا الأمير، عائشة الكعبي وجميلة إسماعيل

أكد مسؤولون أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر السعيد، تحمل دلالات إنسانية ووطنية عميقة، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ قيم التكاتف والتلاحم بين جميع أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، في إطار رؤية شاملة تعتبر الإمارات وطناً جامعاً للجميع.

وقالوا لـ«البيان»، إن تهنئة سموه التي وجهها إلى «أبناء الإمارات، وكل من يعتبرها وطناً»، تجسد نهجاً راسخاً يقوم على تعزيز روح الأسرة الواحدة، كما تؤكد أن قوة الوطن تنبع من وحدة أبنائه وتفانيهم في خدمته، واصطفافهم حول قيادتهم الحكيمة.

تلاحم وطني

تقول الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، إن رسالة صاحب السمو رئيس الدولة، بمناسبة عيد الفطر السعيد، تحمل في مضامينها أسمى معاني التلاحم الوطني والإنساني، وتعكس نهجاً راسخاً للقيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التكاتف والتراحم، وتعزيز روح الأسرة الواحدة التي تميز مجتمع دولة الإمارات.

وأضافت أن توجيه سموه التهنئة إلى «أبناء الإمارات، وكل من يعتبرها وطناً» يجسد رؤية تعكس عمق البعد الإنساني في فكر القيادة، وتؤكد أن الإمارات ستظل وطناً جامعاً يحتضن الجميع، مواطنين ومقيمين، في إطار من المحبة والاحترام والتقدير المتبادل.

وأردفت قائلة: إن هذه الرسالة تعزز مشاعر الانتماء والولاء، وتدعو إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وترسيخ الاستقرار المجتمعي.

وأوضحت أن ما تضمنته كلمات سموه من إشارات إلى قوة الوطن المستمدة من تفاني أبنائه وروح التضامن بينهم، يعكس إدراكاً عميقاً بأهمية دور الفرد في بناء المجتمع، ويؤكد أن تماسك النسيج الاجتماعي هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها نهضة الدول واستدامة إنجازاتها.

وأشارت إلى أن هذه القيم تمثل منهجاً عملياً يجب أن يتجسد في سلوكيات الأفراد وممارسات المؤسسات على حد سواء. وأكدت أن ما تحقق من إنجازات نوعية ومكتسبات راسخة للدولة هو ثمرة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي وضعت الإنسان في صميم أولوياتها، وعملت على ترسيخ قيم التسامح والتعايش، وتعزيز مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار، داعيةً الله أن يديم على الوطن أمنه وأمانه، وأن يحفظ قيادته الرشيدة ويديم عليها نعمة التوفيق والسداد.

وشددت على أن هذه الرسالة الملهمة ستظل دافعاً لمواصلة العمل والعطاء، وترسيخ قيم الوحدة والتضامن، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع أكثر ازدهاراً واستقراراً، يعكس الصورة الحضارية والإنسانية لدولة الإمارات.

رؤية عميقة

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الرسالة السامية التي وجهها صاحب السمو رئيس الدولة، إلى أبناء الوطن وكل من يقيم على أرض الدولة بمناسبة عيد الفطر السعيد، تجسّد عمق الرؤية القيادية في ترسيخ قيم التلاحم المجتمعي وتعزيز روح الأسرة الواحدة، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على تقدير الإنسان وصون كرامته، وترسيخ منظومة إنسانية قائمة على التسامح والتكاتف والوحدة.

وأضاف معاليه أن المجتمع الإماراتي يجسد نموذجاً متكاملاً للأسرة الواحدة التي تتوحد تحت راية هدف مشترك ومصير واحد، حيث تتكامل الجهود وتتضافر الطاقات لبناء وطن قوي ومتماسك، قادر على مواجهة التحديات بثقة واقتدار.

مؤكداً أن قوة هذا الوطن تنبع من وحدة أبنائه، مواطنين ومقيمين، ومن روح التضامن الصادقة التي تجمعهم، ليكون كل فرد سنداً للآخر، وشريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية، بما يعزز من أمن المجتمع واستقراره.

تلاحم مجتمعي

من ناحيتها أكدت معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن رسالة صاحب السمو رئيس الدولة، تعكس رؤية قيادية راسخة تضع الإنسان في قلب أولوياتها، وتعزز قيم التلاحم المجتمعي وروح الأسرة الواحدة التي يتميز بها مجتمع الإمارات.

وقالت معاليها، إن توجيه سموه التهنئة إلى المواطنين والمقيمين على حد سواء يجسد نهجاً إنسانياً متفرداً، يرسّخ مفهوم أن الإمارات وطن للجميع، وأن قوة هذا الوطن تنبع من تماسك نسيجه المجتمعي، وتكامل أدوار أفراده في مختلف المجالات.

وأضافت أن ما تضمنته رسالة سموه من معانٍ تدعو إلى التضامن والتفاؤل تعزز من شعور الأفراد بالمسؤولية المشتركة تجاه المجتمع.

تعزيز التلاحم

قال الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي: تعكس تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة «عيد الفطر السعيد»، نهج القيادة في تعزيز قيم التلاحم الوطني وترسيخ روح الأسرة الواحدة بين أبناء الإمارات وكل من يعيش على أرضها الطيبة.

لقد عودنا سموه أن يكون قدوة في بث روح التفاؤل والطمأنينة، وتعزيز الثقة بالمستقبل، وترسيخ القيم التي قامت عليها دولة الإمارات منذ تأسيسها، قيم المحبة والتسامح والتكاتف والعمل المشترك.

وإذ نبادل سموه التهنئة بهذه المناسبة المباركة فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بالعمل المخلص لخدمة الإمارات، والحرص على أن تبقى نموذجاً عالمياً في التعايش والاستقرار والازدهار.

ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا الحكيمة، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد هذه المناسبة على شعب الإمارات والمقيمين على أرضها بالخير واليمن والبركات.

قيم سامية

أكد معالي الدكتور محمد سعيد الكندي، وزير البيئة والمياه الأسبق، أن رسالة صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة عيد الفطر تحمل في طياتها قيماً سامية تعبّر عن عمق التلاحم الوطني والإنساني في مجتمع دولة الإمارات.

وأوضح أن هذه الرسالة تجسد نهج القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتحرص على تعزيز مبادئ التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع.

كما تعكس رؤية حكيمة تسعى إلى ترسيخ روح الأسرة الواحدة، التي تُعد من أبرز سمات المجتمع الإماراتي، وتؤكد أهمية التكاتف في مواجهة التحديات، ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار.

وأضاف أن هذه المعاني النبيلة تعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية المشتركة، وتدفع نحو بناء مستقبل أكثر استقراراً وتماسكاً للأجيال القادمة.

تعايش وتسامح

بدورها قالت شيخة سيعد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، إن رسالة سموه تعكس رؤية إنسانية عميقة تؤكد أن الإمارات نجحت في بناء نموذج مجتمعي فريد، يقوم على التعايش والتسامح، لافتة إلى أن إشراك المقيمين في هذه الرسالة يعزز شعورهم بالانتماء، ويجسد حقيقة أنهم شركاء في مسيرة التنمية.

وأضافت أن تأكيد سموه على روح التضامن والتكاتف يعكس أهمية هذه القيم في مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن المجتمع الإماراتي أثبت، في مختلف الظروف، قدرته على التلاحم والعمل بروح الفريق الواحد، ما يعزز من استقراره واستدامة تطوره.

مصدر إلهام

من جانبه أوضح الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، أن رسالة صاحب السمو رئيس الدولة تمثل مصدر إلهام للجميع، حيث تعزز الإيجابية وتبث الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن كلمات سموه تدعو إلى التفاؤل والعمل المشترك من أجل رفعة الوطن.

وأكد أن الإشارة إلى أن «قوة الوطن تنبع من تفاني من يقومون على حمايته وروح التضامن بين أبنائه» تمثل دعوة صريحة لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ دور كل فرد في دعم استقرار الوطن والحفاظ على مكتسباته.

قيم أصيلة

بدوره قال علي جابر، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، إن الرسالة تحمل بعداً توعوياً مهماً، حيث تحث على التمسك بالقيم الأصيلة التي قام عليها المجتمع الإماراتي، وفي مقدمتها الوحدة والتلاحم، مشيراً إلى أن الإعلام الوطني يضطلع بدور محوري في نقل هذه الرسائل وتعزيزها لدى الجمهور.

وأضاف أن شمول التهنئة للمقيمين يعكس الصورة الحقيقية للإمارات كدولة تحتضن الجميع، وتمنحهم شعوراً بالأمان والانتماء، وهو ما يعزز من تماسك النسيج المجتمعي ويجعل من التنوع مصدر قوة.

أسرة واحدة

من جهته قال المهندس محمد الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، إن رسالة صاحب السمو رئيس الدولة تعكس عمق العلاقة التي تجمع القيادة الرشيدة وأبناء الوطن، وتعزز قيم التكاتف وروح الأسرة الواحدة التي تميز المجتمع الإماراتي.

وأكد أن هذه الرسائل تحمل معاني كبيرة، تعزز روح التضامن والانتماء، وتؤكد أن قوة الإمارات تنبع من تلاحم أبنائها وتفانيهم في خدمة الوطن، وأضاف أن ما تحمله رسائل العيد من مضامين إيجابية تبعث الطمأنينة والتفاؤل في نفوس المجتمع، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على التواصل مع أبناء الوطن ومشاركتهم فرحة العيد، بما يعزز مشاعر الوحدة والمسؤولية المشتركة.

روح التلاحم

وأشار المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إلى أن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة جاءت لتؤكد وحدة المجتمع الإماراتي، وتعكس روح التلاحم التي تجمع أبناء الوطن في مختلف الظروف والمناسبات.

وأشار إلى أن معاني العيد المرتبطة بالمحبة والعطاء والتقارب الإنساني تتجسد في مثل هذه الرسائل، التي تعزز الإحساس بالمسؤولية المشتركة، وتدعو إلى الحفاظ على القيم التي يقوم عليها المجتمع، وفي مقدمتها التعاون والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد.

وأضاف أن الأعياد تمثل فرصة لتجديد الالتزام تجاه الوطن، والحرص على استدامة مكتسباته، مشيراً إلى أن استقرار المجتمع وقوته ينبعان من وعي أفراده وتمسكهم بروح الانتماء.

لفتة إنسانية

وأكدت الدكتورة مريم سالم السلمان، رئيسة جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، أن إرسال صاحب السمو رئيس الدولة للرسالة النصية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة لتهنئتهم بعيد الفطر السعيد، تُعد لفتة إنسانية جميلة.

حزم ورحمة

وقالت الدكتور رانيه عبدالله، مدير برنامج الاتصال والإعلام في جامعة العين بأبوظبي: «إن الكلمات الجميلة التي وجهها صاحب السمو رئيس الدولة، تعكس حكمة القائد وعمق إنسانيته وقربه من أبناء وطنه وكل من يعيش على أرض الإمارات.

فقد حملت رسالة سموه الكثير من الطمأنينة والثقة، وجسدت روح القيادة المسؤولة التي تجمع بين الحزم في حماية الوطن والرحمة في رعاية الإنسان، مواطناً كان أو مقيماً».

وأكدت أن رسالة سموه لامست قلوب المواطنين والمقيمين على حد سواء، وهو ما يعكس القيم الأصيلة التي قامت عليها دولة الإمارات، من إنسانية وتلاحم مجتمعي واحترام لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.