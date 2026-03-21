جمعية الإمارات للتبرع بالدم تختتم مبادرة «رمضان معاً»

اختتمت جمعية الإمارات للتبرع بالدم فعاليات النسخة الرابعة من مبادرة «رمضان معاً»، التي نظمتها على مدار شهر رمضان المبارك للعام الرابع على التوالي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بهدف تعزيز قيم التكافل المجتمعي وترسيخ ثقافة العمل التطوعي.

وشهدت المبادرة هذه السنة تنفيذ سلسلة من الأنشطة الإنسانية والمجتمعية، شملت توزيع وجبات الإفطار على الأسر المتعففة ومحدودة الدخل، إلى جانب توزيع وجبات كسر الصيام عند إشارات المرور والطرق الرئيسة، بما أسهم في تعزيز السلامة المرورية وتهيئة بيئة أكثر أماناً للصائمين قبيل موعد الإفطار.

وجاءت المبادرة في نسختها الرابعة متوافقة مع إعلان هذا العام عاماً للأسرة، حيث ركزت على دعم الأسر المتعففة ومحدودة الدخل، إضافة إلى السيدات والأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، في تجسيد عملي لنهج القيادة الرشيدة في تعزيز التماسك المجتمعي ودعم الفئات المختلفة.