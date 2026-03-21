حكام الشارقة وعجمان ورأس الخيمة يؤدون صلاة عيد الفطر السعيد

الشارقة، عجمان، رأس الخيمة - وام

أدى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الشارقة وعجمان ورأس الخيمة أمس صلاة عيد الفطر السعيد.

فقد أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس صلاة عيد الفطر السعيد في مسجد الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهم كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ سيف بن محمد القاسمي، الأمين العام المساعد للبرلمان العربي للطفل، وعدد من الشيوخ، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية.

وألقى فضيلة الشيخ الدكتور مانع النهدي خطبة صلاة عيد الفطر بعنوان «عيدنا أسرة وطن»، هنأ فيها جموع المصلين بحلول العيد السعيد، داعياً الله أن يعيده على دولة الإمارات قيادة وشعباً بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، مؤكداً أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، فهي الميثاق المتين الذي تتجسد فيه القيم والتلاحم والانتماء، مشيراً إلى أن تماسك الأسرة يعزز قوة الوطن ويرسخ ازدهاره، في ظل قيادة حكيمة تحرص على سعادة أبنائها وتماسكهم.

وأشار فضيلته إلى أهمية وحدة الصف والاصطفاف حول القيادة الرشيدة، مبيناً أن أبناء الوطن، من مواطنين ومقيمين، يشكلون نموذج «البيت المتوحد» القائم على التراحم والتكاتف وتحمل المسؤولية المشتركة، داعياً إلى ترسيخ القيم في نفوس الأجيال، والاهتمام بتنشئة الأبناء على الدين والعلم والأخلاق، مع نشر البهجة في الأسر خلال العيد، وعدم نسيان تضحيات شهداء الوطن وجهود جنوده، سائلاً الله أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان.

وابتهل الخطيب بالدعاء أن يحفظ المولى عز وجل الإمارات وشعبها ويديم عليها الأمن والأمان، وأن يوفق ولاة الأمر لما فيه خير وصلاح المجتمع.

وعقب أداء الصلاة تبادل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني بهذه المناسبة الإسلامية الكريمة مع المهنئين من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

عجمان

كما أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، صلاة عيد الفطر السعيد أمس، في مسجد قصر الزاهر بعجمان.‏

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان ‏للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية.

والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي ‏النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعدد ‏من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين والمقيمين.‏

وأمّ المصلين فضيلة الشيخ محمد عبد الباسط الحمادي، الذي دعا الله عز وجل في خطبة العيد والتي جاءت بعنوان: «عيدنا أسرة وطن»، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على رئيس دولتنا وقيادتنا، ووطننا ومجتمعنا وأسرنا، بأمن واستقرار، ورخاء وازدهار.

وشددت الخطبة على أن الأسرة هي ميثاق غليظ تقوم على آصرة النسب، والولاء للوطن، وتتعانق فيها الوشائج والقيم، وإنها الدرع الحصينة، والدعامة المتينة، التي يرتكز عليها صرح المجتمع، ويشتد بها بناؤه، فيغدو قوي الأركان، شامخ البنيان.

وبختام الخطبة، توجه الخطيب، بالدعاء لله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات، وقيادتها وأهلها، والمقيمين على أرضها، وأن يحفظ برها وبحرها وسماءها، وأن يحفظ جنود وطننا البواسل، وأن يقوي عزيمتهم، ويسدد رميهم، وينصرهم على العدو، وأن يجزل أجرهم وثوابهم.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان عقب الصلاة، التهاني بعيد الفطر السعيد ‏مع جموع المصلين، الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيده على سموهما بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى ‏شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.‏

الفجيرة

كما أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، صباح أمس، صلاة عيد الفطر المبارك، في جامع الشيخ زايد بالفجيرة. وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي.

والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سمو ولي عهد الفجيرة، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي.

والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد. وعقب الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة، التهاني بعيد الفطر المبارك مع جموع المصلين، الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

رأس الخيمة

كما أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، صلاة عيد الفطر السعيد، في مسجد الشيخ صقر بن محمد القاسمي بخزام في رأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة.

والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، والمواطنين.

وهنأ فضيلة الإمام في خطبته، المسلمين بمناسبة صيامهم وقيامهم خلال شهر الخير والرحمة والمغفرة، مؤكداً أن العيد هو يوم بهجة وفرصة لتعزيز الألفة والمودة والاحترام بين الناس.

كما تناول الدروس والعبر والقيم الرفيعة التي يحث عليها الدين الإسلامي الحنيف، مشدداً على ضرورة تمسك المسلمين بها لنشر الخير وترسيخ المحبة في المجتمع، وحمد الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.

وتوجه فضيلته في ختام الخطبة بالدعاء إلى المولى عز وجل، أن يمن على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما توجه بالدعاء إلى المولى سبحانه أن يتغمد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والآباء المؤسسين، طيّب الله ثراهم، بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته.