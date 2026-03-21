حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بالعيد

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، وحكام الإمارات، وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ودوّن سموه في حسابه الخاص على منصة «إكس»: «أسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو رئيس الدولة، ونائبيه، وحكام الإمارات، وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على الإمارات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي، ويبارك في جهود أبنائه البواسل في حماية أرضه والدفاع عنها».