محمد بن زايد ومحمد بن راشد والحكام: الإمارات حصن منيع

سموهم: بلادنا تستمد رسوخها وقوتها من تلاحم مجتمعها وقيمه الأصيلة في الوفاء والولاء

رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بالعيد من قادة الدول العربية والإسلامية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصالات هاتفية، إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة عيد الفطر المبارك.. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وشعبها بالخير والبركة، وأن يديم عليها نعم الأمن والاستقرار والازدهار وعلى الشعوب الإسلامية والعالم أجمع.

وقد تبادل سموه التهاني وأطيب الأمنيات مع كل من، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

كما هنأ صاحب السمو رئيس الدولة سمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد سموهم خلال الاتصالات أن دولة الإمارات ستبقى حصناً منيعاً، تستمد رسوخها وقوتها من تلاحم مجتمعها وقيمه الأصيلة في الوفاء والولاء والإخلاص وهي تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل تحمل للعالم رسالة الخير والمحبة والسلام.

وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بمناسبة عيد الفطر المبارك، أهنئ إخواني الحكام والأسرة الإماراتية الواحدة والشعوب العربية والإسلامية، داعياً الله تعالى أن تتجاوز منطقتنا التحديات التي تمر بها لمصلحة جميع دولها وشعوبها ومستقبل الأجيال المقبلة.

كل عام والإمارات في عز ومنعة، محصنة بإخلاص أبنائها وقوة مجتمعها وتماسكه وقيمه الأصيلة، وماضية إلى الأمام برسالة الخير والنماء والازدهار التي تحملها إلى العالم أجمع».

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، من ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه في منصة «إكس»: «كل عام وبلادنا بخير.. كل عام وخليجنا بخير.. كل عام والأمة الإسلامية بخير وسلام.. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.. وأن يعيده علينا وعليكم ونحن في أمن وأمان وطمأنينة.. واستقرار وازدهار وسكينة.. حفظ الله الإمارات.. حفظ الله الخليج.. حفظ الله الأمة العربية والإسلامية».

كما هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه الحكام، وأبناء الأسرة الإماراتية، مواطنين ومقيمين، والأمتين العربية والإسلامية. ودوّن سموه على حسابه الرسمي على منصة «إكس»:

«بمناسبة عيد الفطر المبارك نهنئ رئيس الدولة، وإخوانه الحكام، وأبناء الأسرة الإماراتية، مواطنين ومقيمين، والأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله أن يعيده على الجميع بالخير والاستقرار.. كل عام والإمارات في عز ومنعة، قوية بتكاتف أبنائها، وماضية بثقة نحو مستقبلها».

رئيس الدولة:

أدعو الله أن تتجاوز منطقتنا التحديات التي تمر بها

الإمارات ماضية برسالة الخير والنماء والازدهار التي تحملها إلى العالم أجمع

محمد بن راشد:

كل عام وبلادنا وخليجنا والأمة الإسلامية بخير وسلام

تقبّل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأعاده علينا وعليكم ونحن في أمن وأمان وطمأنينة

منصور بن زايد:

نهنئ رئيس الدولة وإخوانه الحكام وأبناء الأسرة الإماراتية مواطنين ومقيمين

كل عام وبلادنا في عز ومنعة قوية بتكاتف أبنائها وماضية بثقة نحو مستقبلها