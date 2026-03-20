سلطان الجابر:أمن الطاقة أساس الاستقرار الاقتصادي العالمي

أكد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، أنه لا ينبغي أبداً أن تكون البنية التحتية للطاقة هدفاً.

وقال في منشور على منصة «لينكدإن»: تعرضت البنية التحتية الحيوية للطاقة في منطقتنا لهجمات، بما في ذلك مرافق «أدنوك»، وهذه منشآت مدنية يديرها مهندسون مدنيون، وتدعم الاقتصادات والحياة اليومية، ليس فقط داخل منطقتنا، بل على مستوى العالم، وهذا هجوم غير مبرر وغير قانوني على دولة مسالمة، لكنه ليس مجرد قضية إقليمية – بل هو حرب اقتصادية عالمية.

‏وأضاف معالي سلطان الجابر: «الحقيقة واضحة، أمن الطاقة هو أساس الاستقرار الاقتصادي العالمي، فعندما تُستهدف أنظمة الطاقة، تمتد آثار ذلك إلى فرق العمل في الخطوط الأمامية، وإلى المجتمعات هنا في دولة الإمارات، وكذلك إلى الأسر والاقتصادات حول العالم».

‏وقال: «رسالة دولة الإمارات والعالم أجمع واضحة، يجب أن تتوقف الهجمات على البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة، علينا خفض التصعيد، واستعادة الاستقرار، وضمان استمرار تدفق الطاقة إلى العالم بأمان».