«الوطني الاتحادي» يناقش سياسة الحكومة في الذكاء الاصطناعي ويوجه 4 أسئلة

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي 18 الأربعاء المقبل، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي .

وستوجه الدكتورة مريم عبيد البدواوي سؤالاً إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع حول تطوير وزيادة مراكز الرعاية الحكومية لأطفال التوحد بالدولة، وستوجه منى خليفة حماد سؤالاً حول إنشاء مراكز إقامة دائمة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة، وستوجه منى راشد طحنون سؤالاً حول أصحاب الهمم بعد الانتهاء من الدراسة في مراكز التأهيل، في حين ستوجه منى حماد سؤالاً حول استحداث إجراء موحد لخدمة مواقف أصحاب الهمم على مستوى الدولة.

وسيطلع المجلس على رسالة معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها».