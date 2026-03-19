شراكة استراتيجية لتشغيل «مركز العين» بالطاقة النظيفة

وقّعت مجموعة أدنيك؛ إحدى شركات «مدن» شراكة، استراتيجية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، بهدف تزويد مركز أدنيك العين بالطاقة المتجددة والنظيفة.

يستضيف المركز أكثر من 500 فعالية على مدار العام، حيث سيتم تشغيله بالكامل بالطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استهلاك الطاقة إلى الصفر.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وأحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ومن شأن هذا التوسع في الشراكة أن يقلل البصمة الكربونية للفعاليات الكبرى التي يستضيفها مركز أدنيك العين، ويعزز مكانة مجموعة أدنيك كوجهة عالمية رائدة للفعاليات المستدامة.

وبموجب هذه الاتفاقية، أصبحت جميع وجهات الأعمال الأربع التابعة لمجموعة أدنيك، وهي مركز أدنيك أبوظبي، ومركز أدنيك العين، وأكسل لندن، ومركز تصميم الأعمال بلندن، تعمل بالكامل بالطاقة النظيفة والمتجددة، في إنجاز يؤكد التزام مجموعة أدنيك بالاستدامة وهدفها المعلن لتحقيق الحياد الكربوني بالكامل للفعاليات بحلول عام 2045.

وأكد حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام المجموعة بالاستدامة وسعيها لتبني حلول مبتكرة ونظيفة لصناعة فعاليات أكثر صداقة للبيئة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.