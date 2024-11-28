الإمارات تفوز بجائزة أفضل "تعاون ميداني معلوماتي عملياتي" لمكافحة المخدرات

فازت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية للمرة السابعة بجائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، والتي تصدر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تقديرا لجهودها في تعزيز التعاون العربي المشترك وتبادل المعلومات وتقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها في هذه المجالات.

وسلم معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن كومان، الجائزة إلى العميد عبدالرحمن العويس نائب مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية أثناء انعقاد المؤتمر العربي الثامن والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية " تونس".

ويأتي فوز الإمارات بهذه الجائزة رفيعة المستوى تأكيداً على جهودها المتواصلة بدعم القيادة الرشيدة في مجالات التعاون ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعاونها الدائم مع الأجهزة النظيرة في العالم العربي والدولي، الذي أدى إلى كشف العديد من قضايا تهريب وترويج المخدرات على المستويين العربي والدولي.