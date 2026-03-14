أبناء حمد الخييلي يدعمون «وقف أم الإمارات للأيتام» بمشاريع تنموية بـ100 مليون درهم

أعلن أبناء حمد سهيل الخييلي عن دعمهم لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» من خلال تنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون درهم، وذلك في إطار التزامهم بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي المستدام.

وتأتي هذه المبادرة دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف تأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في الدولة، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً ويرتقي بجودة حياتهم.

وتعكس مساهمة أبناء حمد سهيل الخييلي التزامهم بدعم المبادرات الإنسانية والتنموية التي تصب في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ قيم التكافل والعطاء في المجتمع، كما تجسد حرص المؤسسات الوطنية على الإسهام الفاعل في الجهود الرامية إلى تمكين الأيتام وتوفير منظومة دعم مستدامة تلبي احتياجاتهم التعليمية والصحية والمعيشية.

كما تسهم هذه المشاريع التنموية في تعزيز أهداف الحملة عبر تحويل المساهمات المجتمعية إلى أصول وقفية مستدامة تُستثمر وفق نموذج وقفي معتمد، بما يضمن استدامة العوائد وتوجيهها لدعم الأيتام على المدى الطويل في مختلف مجالات الرعاية الأساسية.

كما قدمت إحدى المؤسسات المالية الرائدة في أبوظبي مساهمة بـ10 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، وتجسد المساهمة حرص مختلف مكونات المجتمع الإماراتي على الإسهام الفاعل في المبادرات التي تعزز التماسك الأسري والتكافل الاجتماعي، وتواكب مستهدفات «عام الأسرة»، وتؤكد أن كل مكون هو شريك أساسي في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

وتسهم هذه الخطوة في تعزيز أهداف حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي تسعى إلى تحويل المساهمات المجتمعية إلى عوائد وقفية طويلة الأجل، تُستثمَر وفق آلية وقفية معتمدة، بما يضمن استدامة الدعم الموجه للأيتام في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والعيش الكريم، وغيرها من أوجه الرعاية الأساسية.

وأكد فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، أن هذه المساهمة تعبر عن روح الشراكة الوطنية في دعم العمل الوقفي، مشيراً إلى أن «كل مساهمة، مهما كان حجمها، تُضاف إلى غيرها لتشكل قوة جماعية تسهم في صناعة أثر إنساني مستدام يعود بالنفع على الأيتام والمجتمع ككل».

وكانت انطلقت حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» في 18 فبراير 2026، ضمن رؤية وطنية تستلهم إرث الوالد المؤسس في العمل الخيري والإنساني، وتهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقف وتعزيز المشاركة المجتمعية في مبادرات تنموية مستدامة. ويمكن للراغبين بالمساهمة في حملة وقف أم الإمارات للأيتام زيارة منصة التبرع الإلكترونية الخاصة بأوقاف أبوظبي: https://contribute.adawqaf.gov.ae/.