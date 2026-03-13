سيف بن زايد: تضحيات شهدائنا ستظل خالدة في ذاكرة الوطن

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب النقيب طيار سعيد البلوشي، الذي ارتقى شهيداً إثر حادث سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني خلال أدائه مهامه الوطنية داخل الدولة.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء الذي أقيم في مجلس المقام بمنطقة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن ينزله منازل الصدّيقين والأبرار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد سموه أن تضحيات شهداء الإمارات ستظل خالدة في ذاكرة الوطن، وأن أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أمن الدولة واستقرارها، جسدوا أسمى معاني الولاء والانتماء والتفاني في خدمة الوطن، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، بقيادتها الرشيدة، ستواصل مسيرتها بعزيمة أبنائها المخلصين الذين يحمون مكتسباتها وإنجازاتها، لتبقى الإمارات نموذجاً للوطنية والتلاحم بين القيادة والشعب في سبيل رفعة الوطن وعزته.

تضحيات

كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب، الملازم أول طيار علي الطنيجي، الذي ارتقى شهيداً إثر حادث سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني خلال أدائه واجبه الوطني داخل الدولة.

مؤكداً تقدير الوطن لتضحيات أبنائه المخلصين الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن أمنه واستقراره. وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن ينزله منازل الصدّيقين والأبرار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد سموه أن دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، تعتز بشهدائها الذين سطروا ببطولاتهم صفحات مشرقة في سجل الوطن، مقدمين أسمى معاني الولاء والانتماء والشجاعة في أداء الواجب.

مشيراً إلى أن تضحياتهم ستظل وسام فخر للإمارات وأبنائها، ومصدر إلهام للأجيال القادمة في معاني التضحية والفداء في سبيل حماية مكتسبات الوطن وصون أمن المجتمع واستقراره.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب، الملازم طيار علي صالح الطنيجي. وأعرب معاليه، خلال زيارته مجلس العزاء، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الشهيد.