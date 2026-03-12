دفاعاتنا الجوية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة إيرانية

تعاملت دفاعاتنا الجوية، أمس، مع 10 صواريخ باليستية، و26 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 1833 صاروخاً ومسيرة بواقع 278 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1540 طائرة مسيّرة.

اعتداءات

وخلفت هذه الاعتداءات 6 حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية، و131 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلاديشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، والفلسطينية، والغانية والأندونيسية.

جاهزية

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.