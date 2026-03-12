تمكين مستخدمي «طلبات الإمارات» من المساهمة

أعلنت «طلبات الإمارات»، منصة توصيل الطلبات عند الطلب، عن دعمها لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.وتتيح شركة «طلبات» لمستخدمي تطبيقها الذكي التبرع بدءاً من 10 دراهم إلى 20 و50، و100، و500 درهم، لدعم حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.

والتي تركز بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر احتياجاً.

حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

ويمكن التبرع لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تحميل تطبيق «طلبات» من متجر جوجل بلاي أو متجر آبل أو متجر هواوي AppGallery ثم التوجّه والضغط على قسم «العطاء» في الصفحة الرئيسية للتطبيق واختيار حملة «حد الحياة».وقالت سيمونيدا سوبوتيتش، نائب الرئيس والمدير العام لـ«طلبات الإمارات»:

«نفخر في (طلبات الإمارات) بدعم حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، إذ نحرص من خلال إتاحة التبرع عبر تطبيق طلبات على توظيف منصتنا الرقمية لتسهيل مساهمة أفراد المجتمع في دعم هذه القضية الإنسانية المهمة.

ويعكس هذا التعاون التزامنا بإحداث أثر حقيقي وملموس في المجتمع، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام».