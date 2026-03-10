ولي عهد الشارقة: خريجو «الشارقة للعلوم الشرطية» ركيزة أساسية لحماية المجتمع

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، مساء أمس، اجتماع مجلس الأكاديمية، الذي ناقش عدداً من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير منظومة التعليم والتدريب الشرطي وتعزيز كفاءة مخرجاتها.

وأكد سموه خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الأكاديمية، أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به الأكاديمية في إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية الذين اكتسبوا المهارات والمعارف من خلال دراساتهم.

والتي تسهم في حماية المجتمع وصون مكتسباته، مشيراً إلى أن ما تشهده المنطقة من متغيرات وتحديات يؤكد أهمية الاستثمار في العنصر البشري الأمني وتأهيله وفق أعلى مستويات التدريب والانضباط والمعرفة.

لافتاً سموه إلى أن خريجي الأكاديمية يمثلون ركيزة أساسية في المنظومة الأمنية بما يقدمونه من جهود وتضحيات في سبيل حماية المجتمع والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. اعتمد المجلس موعد تخريج منتسبي الدفعة الـ24 من الطلبة الضباط، كما استعرض مقترح ترقية عدد من أعضاء الهيئة التعليمية تقديراً لجهودهم العلمية والأكاديمية وإسهاماتهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية داخل الأكاديمية.

وتناول الاجتماع مقترح تطوير الهيكل التنظيمي للأكاديمية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي، ويواكب التطورات المتسارعة في مجالات التعليم الأمني والتدريب التخصصي. كما ناقش المجلس مقترح تطوير مباني إدارة تطوير الكفاءات بالأكاديمية وزيادة الطاقة الاستيعابية للدورات التدريبية، ووجّه بزيادة الاهتمام بتطوير الدبلومات والبرامج المرتبطة بالعمل الأمني التخصصي، والعمل على تحديثها.