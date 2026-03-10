نهيان بن مبارك يشهد فعالية «يوم زايد للعمل الإنساني» في جامع الشيخ زايد الكبير

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعالية «يوم زايد للعمل الإنساني» التي نظمتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالتعاون مع مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي وتحت إشراف ديوان الرئاسة.

وذلك إحياءً لذكرى التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام، واستلهاماً للقيم الإنسانية الراسخة التي أرساها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.وفي الحفل الذي أقيم في جامع الشيخ زايد الكبير، ألقى معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه كلمة تناول فيها نهج الشيخ زايد في الاعتدال والتسامح، مؤكداً أن هذا النهج ترجم القيم إلى مؤسسات، والرحمة إلى عمل إنساني دائم، والحكمة إلى سياسة متزنة.