منصور بن زايد يحضر مأدبة إفطار أقامها محمد بن بطي آل حامد

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس مأدبة الإفطار التي أقامها معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، تكريماً لسموه، بمنزله في أبوظبي.وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وشعبها بمزيد من الرخاء والنماء في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»:

«في لقاءات رمضان تتجلى معاني القرب والتواصل، وتتجدد الروابط في هذه الأيام المباركة، سائلين الله أن يديم على الإمارات نعمة الألفة والخير والأمن والأمان».حضر المأدبة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.