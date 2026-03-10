180 مسؤولاً في لقاءات القيادات الحكومية بأبوظبي

استضافت دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي فعاليات النسخة التاسعة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي»، التي أقيمت تحت شعار «المواهب الحكومية جوهر الأداء المتميز»، وجمعت أكثر من 180 مسؤولاً حكومياً، بهدف تعزيز التعاون بين مختلف الدوائر، ودفع عجلة التحول القائم على المواهب في القطاع الحكومي بالإمارة.

ويُعدّ الحدث أول تجمع رسمي لقيادات حكومة أبوظبي منذ دخول قانون الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2025 حيّز التنفيذ في 1 يناير 2026.

وقال إبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي: «تعكس الخدمات الحكومية التزامنا بإحداث أثر ملموس على المجتمع. وبتطبيق قانون الموارد البشرية الجديد، الذي يتضمن توفير فرص تعلم مؤثرة، ومسارات نمو سريعة، وتحقيق توازن حقيقي بين العمل والحياة الاجتماعية للموظفين بات لدينا إطار عمل متكامل يُمكّن القطاع الحكومي من جذب أفضل المواهب وتطويرها والاحتفاظ بها».

وأضاف: «نؤكد من خلال «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي» التزامنا بتعزيز ثقافة الاستثمار في الموظفين، وتوفير بيئة داعمة للتعلّم، وتحويل مسارات التطوير إلى أثر ملموس يسهم في الارتقاء بالأداء وبناء القدرات والكوادر المؤهلة للمستقبل».

وأوضحت قيادة دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، خلال اللقاءات، أن قانون الموارد البشرية الجديد يتجاوز كونه تحديثاً تنظيمياً، ليشكل ركيزة استراتيجية لحكومة المستقبل القائمة على الذكاء الاصطناعي.

ويسهم القانون في تعزيز جاهزية الحكومة، ودعمها بكوادر بشرية متمكنة رقمياً، وخدمات حكومية ذكية صممتها الدائرة منسجمة مع استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية. وشدّد القادة على التزامهم برعاية وتنمية المواهب، لضمان الانتقال من ترسيخ عقلية التعلّم إلى تجسيد أثر التعلّم عبر ممارسات القيادة اليومية.

نهج قيادي

وقال الدكتور ياسر النقبي، المدير العام للأكاديمية الحكومية في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي: «تُعد رعاية وتنمية المواهب الحكومية نهجاً قيادياً راسخاً في منظومة العمل الحكومي يجب الالتزام به في جميع الجهات.

ومع البدء في تنفيذ قانون الموارد البشرية الجديد وما يوفره من منظومة تشريعية وأطر حوكمة لترسيخ الجدارة والمرونة، يبقى دور القادة محورياً في ترجمة ذلك إلى واقع عملي».

وتضمنت الفعاليات جلسة حوارية رئيسية بمشاركة خبراء عالميين مع 71 مديراً عاماً و113 مديراً تنفيذياً في حكومة أبوظبي، واستعرضت أساليب قيادية عملية تستند إلى علم السلوك، وبحوث الأداء، والإدارة القائمة على البيانات، ما يعزز المساءلة والتحسين المستمر. وأكدت الحوارات أن ثقافة الجدارة تبنى من خلال سلوكيات القادة اليومية بدءاً من صنع القرار وصولاً إلى تقدير التقدم والإنجاز.