قواتنا الباسلة تتصدى لـ 1397 صاروخاً ومسيّرة إيرانية منذ بدء الاعتداء السافر

‏رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، عدد 9 من الصواريخ الباليستية وتم تدميرها، كما رصدت عدد 112 طائرة مسيّرة، حيث تم اعتراض 109 طائرات مسيّرة، بينما سقطت 3 منها داخل أراضي الدولة. ‏ليبلغ بذلك إجمالي ما تصدت له قواتنا الباسلة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة 1397 صاروخاً ومسيّرة. ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر، تم رصد 205 صواريخ باليستية.

حيث تم تدمير 190 صاروخاً باليستياً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وسقط عدد (2 صاروخ) داخل أراضي الدولة، كما تم رصد 1184 طائرة مسيّرة إيرانية واعتراض 1110 منها، فيما سقطت 74 طائرة مسيّرة داخل أراضي الدولة.

كما تم أيضاً رصد وتدمير عدد 8 صواريخ جوالة. ‏وخلفت هذه الاعتداءات 3 حالات وفاة من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و112 حالة إصابة بسيطة من الجنسيات الإماراتية والمصرية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلادشية والسيرلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية والبحرينية ومن جزر القمر وتركيا.

‏وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها.