الحكام يواصلون استقبال المهنئين برمضان

عجمان، الفجيرة، أم القيوين - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان الكريم.

فقد تقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الفضيلة من معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ووفد من كل من دائرة عجمان الرقمية، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان.

ومركز عجمان للإحصاء، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات بحلول الشهر المبارك، سائلين المولى جل وعلا أن يعيده على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى قيادة وشعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركة، والسلام والرخاء.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك. وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الليلة الماضية في قصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، الذي قدم لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار. كما تقبل سموه التهاني بالشهر الفضيل من كبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بمجلس الضيافة في خزام، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من كبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين وتوجه الحضور بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.