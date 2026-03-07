حمدان بن زايد: المجالس الرمضانية ترسّخ قيم التواصل والتلاحم المجتمعي

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في مجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة.وتبادل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة مع كبار المسؤولين وجموع المواطنين في منطقة الظفرة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم ودعواتهم لسموه بموفور الصحة والعافية، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها نعمة الأمن والأمان والخير والتقدم والازدهار، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

نهج القيادة وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية المجالس الرمضانية في ترسيخ قيم التواصل والتلاحم المجتمعي، وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع، بما يعكس نهج القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التسامح والتراحم والتكافل التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي.حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.