أمسية رمضانية لجمعية التبرع بالدم في متحف زايد الوطني

حضر معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد، الأمسية الرمضانية التي نظمتها جمعية الإمارات للتبرع بالدم تحت عنوان «الخيمة الدبلوماسية 2»، وذلك في رحاب متحف زايد الوطني بأبوظبي، تزامناً مع إحياء «يوم زايد للعمل الإنساني»، وبحضور المستشار الدكتور علي أحمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

كما شهدت الفعالية مساء أول من أمس حضوراً واسعاً من المسؤولين والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وأصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وممثلين من مختلف الأديان، ونخبة من القيادات الوطنية والشخصيات المجتمعية، في مشهد يجسد مكانة دولة الإمارات واحة للتعايش والسلام والأمن والتلاقي الحضاري.

وأكد المستشار الدكتور علي أحمد الأنصاري، في كلمته خلال الحفل، أن إحياء «يوم زايد للعمل الإنساني» يمثل محطة وطنية متجددة لاستحضار إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من العطاء نهجاً راسخاً، ومن الإنسانية رسالة خالدة، ومن كرامة الإنسان أولوية لا تقبل المساومة.

وقال إن الاحتفاء هذا العام يأتي تزامناً مع «عام الأسرة»، بما يعكس عمق رؤية زايد، التي لم تكن مشروع دولة فحسب، بل مشروع مجتمع متماسك قوامه الأسرة وروحه التكافل والتراحم، مؤكداً أن الأسرة تشكل الأساس المتين لبناء مجتمع متوازن ومترابط، وصون الهوية الوطنية، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء.