«كهرباء الشارقة» توصل الخدمات لـ 13 مسجداً جديداً

أوصلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة التيار الكهربائي لـ13 مسجداً جديداً في الإمارة، 9 منها بمدينة الشارقة، و3 في خورفكان، ومسجد بكلباء، وفق أفضل المواصفات التي تراعي إجراءات الأمن والسلامة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة رعاية بيوت الله وتوفير كافة الإمكانيات والمرافق المتطورة لها، ومواكبة التوسع السكاني والعمراني الذي تشهده الإمارة.

وأوضح المهندس سعود عبدالعزيز، مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أنه تزامناً مع شهر رمضان المبارك تم توصيل الخدمات لمساجد في خورفكان وفق أفضل المعايير والمواصفات وبجهود فرق العمل المتميزة من الهيئة وتم الانتهاء من كافة أعمال التوصيل والاختبارات الفنية لضمان جاهزية المساجد وتطبيق معايير الكفاءة العالية في التمديدات بما يتوافق مع سياسات الهيئة.

وأشار المهندس يوسف محمد عبدالله الحمادي، مدير إدارة كلباء، إلى أن الهيئة تحرص على توفير الخدمات بكافة مناطق الإمارة ويتم توصيل الخدمات للمساجد مباشرة بعد استلام مستندات التوصيل من المقاول وشهادة التوصيل ونضع خدمة بيوت الله على رأس أولوياتنا، خاصة في هذا الشهر الفضيل والفرق الفنية تعمل على مدار الساعة للتأكد من خدمات مستقرة وعالية الجودة.

وأكد المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن توصيل الخدمات للمساجد يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير سبل الراحة للمصلين وتعزيز الأجواء الإيمانية وإعمار المساجد في إمارة الشارقة وتولي الهيئة أهمية كبيرة لتوصيل الخدمات لكافة المساجد بالشارقة بعد استكمال الإنشاءات وإجراءات التوصيل. وأضاف أن توصيل الخدمات للمساجد يتم بالتعاون والتنسيق المستمر بين هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ودائرة الشؤون الإسلامية لتقديم أفضل الخدمات.