7 نجوم لمركز التدريب والتطوير في «الإمارات للخدمات الصحية»

حيث حصد مركز التدريب والتطوير التابع لها شهادة «المؤسسة الحكومية المبتكرة المعتمدة (CGInO)» من معهد الابتكار العالمي، محققاً تصنيف 7 نجوم الذي يعد الأعلى من نوعه في القطاع الصحي.
وذلك تقديراً لاستيفائه جميع الاشتراطات والمعايير العالمية المعتمدة في مجال الابتكار المؤسسي وترسيخ بيئة عمل قائمة على الجاهزية والاستباقية وتكامل منظومة تطوير الكفاءات.
حيث يجسد هذا التتويج محطة مفصلية في مسيرة تعزيز منظومة الابتكار المؤسسي، ويؤكد المكانة المتقدمة التي يحتلها المركز ضمن المؤسسات الصحية التي تعتمد نماذج عمل مرنة وقادرة على استشراف المستقبل بكفاءة عالية.
مؤكداً أن نيل تصنيف 7 نجوم يعكس مستوى النضج المؤسسي الذي بلغته المؤسسة وقدرتها على تطبيق إطار متكامل لإدارة الابتكار يرتكز إلى التخطيط الاستراتيجي الفاعل وتنمية رأس المال البشري وتطوير الحلول النوعية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء منظومة صحية مستدامة تعزز جودة الحياة وترسخ تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي أن الحصول على تصنيف 7 نجوم يعد تتويجاً لجهود متواصلة استندت إلى رؤية واضحة لدمج أدوات الابتكار والذكاء الاصطناعي في منظومة التدريب الطبي والفني والإداري.
مشيرة إلى أن المركز خضع لعمليات تقييم دقيقة لعدة مجالات منها التخطيط الاستراتيجي وإدارة المواهب وتطوير البرامج التدريبية المتخصصة، حيث أظهرت النتائج استيفاء جميع المعايير المعتمدة وفق أفضل الممارسات العالمية.