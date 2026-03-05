سلطان القاسمي: الكوادر الشرطية في الشارقة تحظى باهتمام كبير

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.

وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وفد أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، برئاسة العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير الأكاديمية، وعدد من كبار الضباط والكادر التدريسي والطلبة المرشحين في الأكاديمية، وذلك في قصر البديع العامر.

وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بجهود إدارة أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية الواضحة والكبيرة، التي تبوأت من خلالها منزلة بين المؤسسات الأكاديمية، من خلال ما تنتهجه من انضباط رفيع، والتزام بالمعايير المهنية والعلمية، وحرص على إعداد كوادر أمنية مؤهلة تمتلك الكفاءة والمعرفة، وتسهم في تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع، وفق أفضل الممارسات.

وأشاد سموه بما بلغته الأكاديمية من سمعة طيبة ومكانة علمية رفيعة، وأهلت منتسبيها للتميز في مجالات متعددة لا تقتصر على العمل الشرطي فحسب، بل تمتد إلى تخصصات أخرى إدارية وقانونية واجتماعية وغيرها.

مؤكداً سموه أن الانتماء إلى الأكاديمية يقتضي إعداداً متكاملاً للمنتسب، علمياً وعملياً وأخلاقياً، بما ينسجم مع رؤية الإمارة التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتركز على تمكينه وتطوير قدراته، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع، ويسهم في ترسيخ أمنه واستقراره وصلاحه.

وأوصى سموه الطلبة المرشحين في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بضرورة التسلح بالعلم المفيد والمعرفة المتنوعة، إلى جانب المحافظة على الصلاة والتمسك بالدين الحنيف، وصون العادات والتقاليد الأصيلة، والاعتزاز بالهوية الوطنية. وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن الكوادر الشرطية في الشارقة تحظى باهتمام كبير، تقديراً لما تبذله من تضحيات جسيمة في سبيل أمن الوطن وأمانه.

وثمّن سموه جهود الكوادر العسكرية في دولة الإمارات، مشيداً بما يبذلونه من عطاء وتضحيات في سبيل الدفاع عن أرض الوطن وحماية أفراده والذود عن مكتسباته.