الحكام يواصلون تقبل التهاني بشهر رمضان

عجمان، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، مساء أمس، معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.

وتقبل سموهما التهاني من معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان بشهر رمضان المبارك، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي عبيد بن حميد الطاير، ووفد دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان.

كما تقبل سموهما التهاني من الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وعدد من المواطنين وكبار المسؤولين الذين أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات بالشهر المبارك.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.

ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفريق جامعة الفجيرة وموظفي مستشفى خليفة العام بالفجيرة، وجموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين، وأبناء الجاليات.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الليلة الماضية بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، الذي قدم لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، المهنئين بشهر رمضان المبارك. وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمواطنين.