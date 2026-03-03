لا تشلون هم.. الإمارات آمنة وقيادتها بين شعبها

في لفتة تجسد نهج القيادة الرشيدة في التلاحم مع المجتمع، وترسخ مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «لا تشلّون هم» التي تعزز قيم الطمأنينة والثقة، وتؤكد حضور القيادة بين أفراد الشعب وفي مختلف المواقع والظروف، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دبي مول، أمس، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أجواء طبيعية تعكس حالة الأمن والأمان التي تسود الإمارات رغم الظروف الراهنة للمنطقة، حيث ظهر سموهما - بصحبة عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين - يتجولان في دبي مول، ويحييان رواد المركز ويتحدثان إليهم، في مشهد يعكس إدارة حكيمة وإرادة قوية في مواجهة الظروف الحالية.

محمد بن زايد وحمدان بن محمد يحييان رواد «دبي مول»

وبعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عبر الجولة برسالة طمأنة إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، بأن الوطن بخير وأن الوضع مستقر، وأن قواتنا المسلحة الباسلة تقوم بواجبها بكفاءة عالية في حماية الوطن والتصدي للاعتداءات الإيرانية، ما جعل كافة القطاعات تسير بصورة طبيعية.

محمد بن زايد يرافقه حمدان بن محمد خلال الجولة في «دبي مول» بحضور عدد من الشيوخ والمسؤولين

