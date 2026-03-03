الحكام يواصلون تقبل التهاني بالشهر الفضيل

عجمان، الفجيرة، أم القيوين - وام

واصل أصحاب السمو حكام عجمان والفجيرة وأم القيوين، أمس، تقبل التهاني بشهر رمضان المبارك من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، والدبلوماسيين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

فقد استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من كبار المسؤولين في جهاز الرقابة المالية في عجمان، ولجنة التشريعات، وإدارة الشؤون المالية والإدارية.

كما تقبل سموهما التهاني من جموع المواطنين وأبناء الجاليات، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، والشيخ مروان بن راشد المعلا، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي.

ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك. وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، طلال يوسف فخرو، القنصل العام لمملكة البحرين الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية، كما تقبل التهاني من وفد الجالية الهندية بأم القيوين، والهيئتين الإدارية والتدريسية بجامعة أم القيوين، والمواطنين وأبناء القبائل.