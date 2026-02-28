الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، جموع المهنئين الذين قدموا لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الكريمة، من معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومحمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، والمهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء.

والشيخ سلطان بن علي بن سيف الخاطري، ووفد من كلٍّ من دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية – عجمان، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل، سائلين الله عز وجل أن يعيده على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً، والأمتين العربية والإسلامية بالأمان والرخاء، والخير والسلام.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبّر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الليلة الماضية بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، روبرت رينز، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين والقنصل الأمريكي، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، داعيين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة باليمن والخير، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، الليلة الماضية بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، سعيد بن علي الهاجري، القنصل العام لدولة قطر الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين والقنصل القطري، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، داعيين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة باليمن والخير، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، الليلة الماضية بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الذي قدم لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار.

كما تقبل سموه التهاني بالشهر الفضيل من رجل الأعمال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، والدكتور ثومبي محيي الدين، مؤسس ورئيس مجموعة ثومبي، ومن المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الأعمال بالدولة الذين أعربوا جميعاً عن خالص تهانيهم، بهذه المناسبة الإسلامية، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والأمن والسلام.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، عدداً من أصحاب السعادة سفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل مع أصحاب السعادة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وسائر دول وشعوب العالم باليُمن والخير والبركات.

وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مأدبة إفطار تكريماً لضيوفه من المهنئين بشهر رمضان المبارك.