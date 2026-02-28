شما بنت محمد بن خالد تؤكد أهمية رسائل التسامح الأسري في لقاء رمضاني

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن الاعتذار داخل الأسرة يمثل شجاعة أخلاقية ورسالة تربوية عميقة لا تنتقص من مكانة الوالدين وهيبتهما، وذلك خلال لقاء حواري ثقافي رمضاني عقده مجلس شما محمد للفكر والمعرفة تحت عنوان «ثقافة الاعتذار بين أفراد الأسرة».

وجاء اللقاء بحضورها ومشاركة عضوات المجلس، ضمن مناشطه الفكرية والمعرفية الهادفة إلى تعزيز الوعي الأسري وترسيخ القيم الإنسانية في المجتمع، تزامناً مع عام الأسرة 2026.

ورحبت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في مستهل اللقاء بالحاضرات، مشددة على أهمية مناقشة الموضوعات المرتبطة ببناء الأسرة وتعزيز جودة العلاقات الإنسانية داخلها، باعتبارها الركيزة الأولى في تشكيل وعي الأفراد وسلوكهم المجتمعي.

وطرحت الشيخة الدكتورة شما سؤالاً محورياً أثار نقاشاً ثرياً بين العضوات حول مفهوم الاعتذار داخل الأسرة وحدوده الثقافية والاجتماعية؛ لافتة إلى أن الكرامة تكبر حين تختار الصدق على المكابرة، وأن الحب يعني تصحيح المسار دون كسر الخاطر، في حين تُبنى هيبة الوالدين على العدل والرحمة وتحمل المسؤولية لا على ادعاء العصمة.