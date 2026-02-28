طحنون بن زايد: ماضون بتسريع ابتكارات الذكاء الاصطناعي لدعم مستقبل أكثر ازدهاراً

ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة لعام 2026.

ورحب سموه بنمو دور «إم جي إكس» بصفتها مستثمراً عالمياً رائداً يركّز على تسريع ابتكارات الذكاء الاصطناعي واعتماده لدعم مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً، في ضوء تنامي الأدلة على مكاسب كبيرة في الإيرادات والإنتاجية في القطاعات الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي. وخلال الاجتماع استعرض مجلس الإدارة أداء أعمال «إم جي إكس» ونتائجها المالية لعام 2025، بما في ذلك البيانات المالية السنوية للشركة، ورحب المجلس بالزخم القوي للشركة في جمع التمويل، ويشمل ذلك التزامات جديدة من مستثمرين دوليين من الفئة الأولى.

وناقش المجلس استثمار «إم جي إكس» الإضافي الأخير في جولة التمويل من الفئة G لشركة «أنتروبيك» بقيمة 30 مليار دولار، والتي شاركت «إم جي إكس» في قيادتها استناداً إلى قناعتها طويلة الأمد بالمسار الاستثنائي للشركة.

وناقش المجلس مشاركة «إم جي إكس» الإضافية في جولة التمويل من الفئة E بقيمة 20 مليار دولار لشركة «إكس إيه آي» واندماجها مع «سبيس إكس»، الذي جمع بين تقنيات «إكس إيه آي» المتقدمة وقدراتها في البنية التحتية، وأعمال «سبيس إكس» ذات الربحية العالية والرائدة في مجال النقل إلى الفضاء والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.

استثمار إضافي

واستعرض المجلس دور «إم جي إكس» كقائد مشارك في جولة التمويل من الفئة K لشركة «داتا بريكس»، ومشاركتها في أحدث صفقة ثانوية لأسهم الموظفين لدى «أوبن إيه آي»، وهو استثمارها الإضافي الرابع في الشركة.

وناقش المجلس أيضاً التقدم المحرز في «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، حيث تؤدي «إم جي إكس» و«بلاك روك جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» وشركاؤهما دوراً ريادياً في حشد رؤوس الأموال طويلة الأجل، وجمع قادة التكنولوجيا العالميين.

وقال أحمد يحيى الإدريسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إم جي إكس»: تواصل «إم جي إكس» استثماراتها برؤية واضحة ودقة في التنفيذ، ويعكس دعمنا للشركات العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتسارع وتيرة توظيف رأس المال، عمق قناعتنا بدور الذكاء الاصطناعي في تسريع النمو الاقتصادي العالمي.