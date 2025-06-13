رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي روسيا الاتحادية والفلبين

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة «يوم روسيا».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فيرديناند ماركوس، رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

إلى ذلك بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة «يوم روسيا».

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا الاتحادية.

كما بعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس فيرديناند ماركوس، رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.