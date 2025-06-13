محمد بن زايد: نتضامن مع الهند في حادث تحطم طائرة الركاب الأليم

وزارة الخارجية أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة الهند ولشعبها الصديق

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خالص التعازي إلى دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، والشعب الهندي الصديق وعائلات الضحايا في حادث تحطم طائرة الركاب في أحمد آباد.

وأكد سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع الهند في هذا الحادث الأليم.

حيث دون سموه: «خالص التعازي والمواساة إلى دولة ناريندرا مودي والشعب الهندي الصديق وعائلات الضحايا في حادث تحطم طائرة الركاب في أحمد آباد. نؤكد تضامن دولة الإمارات مع الهند في هذا الحادث الأليم».

إلى ذلك أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية الهند في ضحايا تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية بالقرب من مطار أحمد آباد، الذي أسفر عن مقتل العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة جمهورية الهند ولشعبها الصديق، في هذا المصاب الأليم.

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