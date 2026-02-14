حاكم رأس الخيمة يستقبل وفداً من سفراء دول الاتحاد الأوروبي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، أمس، وفداً من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، الذين قدموا للسلام على سموه.

ورحّب سموه بوفد السفراء، مؤكداً حرص إمارة رأس الخيمة على تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات، مشيراً إلى ما تشهده هذه العلاقات من نمو وتطور مستمر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها السياحة المستدامة، والتصنيع المتقدم، والطاقة المتجددة.

وقال سموه إن إمارة رأس الخيمة تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها الدولية، ويُعدّ التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مقدمة الأولويات، لما لها من دور رائد في دعم التنمية الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال المتطورة التي تشهدها الإمارة، بما يتماشى مع توجهاتنا نحو التنمية المستدامة.

وأضاف سموه: «ترتكز رؤيتنا في الإمارة على بناء شراكات راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والطموح المشترك. ومن خلال تعزيز هذه العلاقات الدولية، نعمل على تأمين مستقبل مشرق ومزدهر لشعب رأس الخيمة، والمشاركة بفاعلية في الحوارات العالمية المعنية بالتقدم والاستقرار والتنمية المستدامة».

من جانبهم، عبّر سفراء دول الاتحاد الأوروبي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسموه على حفاوة الاستقبال، مشيدين بمتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، وبالنهضة الحضارية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة في مختلف المجالات، مؤكدين حرص بلدانهم على مواصلة تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.