«الأعمال الخيرية العالمية» تفرّج كربة 25 نزيلاً

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن تفريج كربة 25 نزيلاً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك، في إطار مبادراتها الإنسانية الرامية إلى لمّ شمل الأسر وإدخال الفرحة على قلوبها قبيل الشهر الفضيل.

تأتي المبادرة امتداداً لنهج الهيئة في تنفيذ مشاريع «تفريج الكرب» داخل الدولة، والتي تستهدف دعم الحالات المتعثرة مالياً، خصوصاً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مالية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقال الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية: إن هذه الخطوة تعكس التزامها بتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وترسيخ معاني الرحمة والتراحم التي يجسدها المجتمع الإماراتي، لا سيما في المناسبات الدينية التي تتضاعف فيها مشاعر التضامن والعطاء.

لافتاً إلى أن هذه المرحلة تعد الأولى، وستليها مراحل أخرى تستهدف عشرات النزلاء، حيث تحرص الهيئة على تمكين المفرج عنهم من قضاء الشهر الفضيل بين أسرهم وأبنائهم.

وأوضح، أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بالمبادرات التي تمس استقرار الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك، منوهاً إلى أن مشاريع تفريج الكرب ستستمر طوال العام وفق دراسة الحالات المستحقة وبالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين.