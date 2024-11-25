محمد بن راشد: رسالتنا لأعضاء " الوطني" العمل ضمن فريق الإمارات لخدمة شعبها وبناء مستقبلها

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات "حفظه الله"، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، والشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : " افتتحنا اليوم دور الانعقاد التشريعي الجديد للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات نيابة عن أخي رئيس الدولة حفظه الله ".

وقال سموه: "رسالتنا لجميع الأعضاء تمثيل شعب الإمارات .. ودعم عمل حكومة الإمارات .. والعمل ضمن الفريق الواحد .. فريق الإمارات لخدمة شعبها وبناء مستقبلها .. تمنياتنا للجميع التوفيق في خدمة البلاد والعباد ..".