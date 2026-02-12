حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي

ترأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، وأشاد سموه بالجهود التي بذلتها الهيئة خلال عام 2025، عبر مشاريعها ومبادراتها الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز صحة المجتمع، وتحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

حضر الاجتماع، الذي عُقد في قصر النخيل في أبوظبي، معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

والدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثّل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، والدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة.

واطّلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مخرجات الخطة الخمسية لهيئة البيئة – أبوظبي (2021–2025) عبر مختلف قطاعاتها، وما أسفرت عنه من إنجازات نوعية في مجالات حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، بما عزز كفاءة منظومة العمل البيئي ودعم تحقيق مستهدفات إمارة أبوظبي، لترسخ الهيئة مكانتها نموذجاً رائداً إقليمياً وعالمياً، متصدرة المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مجالات الامتثال البيئي، والتفتيش والإنفاذ.