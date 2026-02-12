خالد بن زايد: أبوظبي نموذج عالمي في رعاية أصحاب الهمم وتمكينهم

ترأّس سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، الاجتماع الأول لمجلس الأمناء، بحضور شامس علي الظاهري رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس.وافتتح سموّه الاجتماع بكلمة رحب خلالها بأعضاء مجلس الأمناء، معرباً عن اعتزازه بالمسيرة الوطنية الرائدة التي حققتها هيئة زايد لأصحاب الهمم، والتي انطلقت برعاية كريمة من القيادة الرشيدة، وجسَّدت نهج دولة الإمارات الثابت في دعم أصحاب الهمم وتمكينهم.وأكَّد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، أنَّ الاهتمام بأصحاب الهمم كان من أولويات الوالد المؤسِّس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه.

وتواصل هذا النهج في عهد المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ويحظى اليوم بدعم ورعاية متواصلة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ما عزَّز مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً في رعاية أصحاب الهمم وتمكينهم.