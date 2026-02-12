مستشفى ميداني متكامل في الميدان التدريبي للمنافسات

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي وبالشراكة مع دبي الصحية ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مستشفى ميدانياً متكاملاً، في خطوة تعكس تكامل الجهود المؤسسية لتعزيز الجاهزية الطبية في الفعاليات الكبرى.

وذلك ضمن منظومة عمل متكاملة لتوفير أعلى معايير السلامة والرعاية الصحية للمشاركين في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية سوات 2026، والجمهور.

ويضم المستشفى الميداني بنية صحية متقدمة تشمل 9 غرف لاستقبال المرضى، من بينها غرفتان مخصصتان لحالات الطوارئ والإنعاش، إلى جانب غرفة مجهزة للأشعة التشخيصية والموجات فوق الصوتية، وغرفة للتجبير، وقسم للأدوية واستقبال الحالات، إضافة إلى غرفة للمتابعة وتقديم العلاجات، بما يضمن التعامل الفوري والميداني مع مختلف الحالات الصحية، واستثناء الحالات الطارئة التي تستدعي التحويل للمستشفيات المعنية.

كما تشمل المنظومة الصحية عيادة صحية مجتمعية متنقلة، وسيارة إسعاف مجهزة بالكامل، لتغطية محيط المنافسات وضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ صحي، سواء للفرق الشرطية المشاركة أو للجمهور والزوار.

ويعمل في المستشفى الميداني فريق طبي متخصص يضم 25 كادراً من دبي الصحية، يشمل أطباء طوارئ، وفنيي أشعة، وأخصائيي تجبير، وكوادر تمريض، إلى جانب فرق إسعافية داعمة، بما يعكس جاهزية متكاملة تغطي مختلف الاحتياجات الطبية خلال أيام التحدي.

وأكد الرائد دكتور ردمان محمد بن صياد، مسؤول المستشفى الميداني، أن تجهيز المستشفى الميداني يعكس التزام شرطة دبي بتوفير بيئة آمنة وصحية متكاملة لكافة المشاركين في تحدي سوات، مشيراً إلى أن المنظومة الطبية تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية للاستجابة السريعة والتعامل الميداني الفوري مع مختلف الحالات.