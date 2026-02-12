سيف بن زايد: «سوات» تجمع عالمي يجسد أعلى معايير الاحتراف في العمل الشرطي

سموه: أبارك للفرق الفائزة وأتمنى للمشاركين دوام التوفيق في أداء رسالتهم النبيلة وحماية أمن المجتمعات واستقرار الأوطان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026» تجمع عالمي يجسد أعلى معايير الاحتراف في العمل الشرطي.

وشكر سموه، معالي الفريق عبدالله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي، على جهوده وفرق العمل كافة على التنظيم الاحترافي المتميز. وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس:

«شهدت في ميدان الروية بدبي منافسات اليوم الرابع من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية في دورته السابعة «سوات 2026»، بمشاركة 109 فرق من الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية تمثل 48 دولة من مختلف قارات العالم، في تجمعٍ عالمي يجسد أعلى معايير الاحتراف في العمل الشرطي.

وقد عكست التحديات والتكتيكات المتقدمة مستوياتٍ عالية من الجاهزية والدقة والقدرة على إدارة سيناريوهات عملياتية معقدة، بما يعزز تبادل الخبرات ورفع كفاءة المنظومات الأمنية والشرطية».

وأضاف سموه: «أشكر جهود الأخ عبدالله خليفة المري، وفرق العمل كافة، على التنظيم الاحترافي المتميز، وأبارك للفرق الفائزة، متمنياً لجميع المشاركين دوام التوفيق في أداء رسالتهم النبيلة وحماية أمن المجتمعات واستقرار الأوطان».