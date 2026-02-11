رئيس الدولة يبحث ورئيس فنلندا هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، أمس - خلال اتصال هاتفي - مختلف مسارات التعاون التنموي والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه ودفعه إلى الأمام بما يعود بالخير على شعبيهما.

وأكد الجانبان خلال الاتصال، الحرص المشترك على دفع العلاقات الإماراتية ـ الفنلندية نحو آفاق أرحب وخاصة في مجالات الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي بجانب الفضاء والابتكار والاستدامة وغيرها من المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.

كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس فنلندا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها مشددين على أهمية العمل من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، وتسوية النزاعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية بما يصب في مصلحة الجميع.. وذلك انطلاقاً من نهج البلدين الداعم للتعاون والسلام والتنمية في العالم.

من جهة أخرى، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تناولا خلاله المبادرات المشتركة بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والأزهر الشريف، وخاصة في مجال دعم قيم التعايش والحوار بين مختلف الشعوب والثقافات، بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما تبادل سموه وفضيلة شيخ الأزهر التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيين الله عز وجل أن يجعله شهر بركة وخير على دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين وسلام واستقرار في العالم أجمع.

وعبر فضيلة الإمام الأكبر عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الدائم الذي تقدمه دولة الإمارات للأزهر ورسالته، داعياً الله تعالى أن يحفظ سموه، ويديم على الدولة وشعبها التقدم والازدهار.

كما أكد شيخ الأزهر خلال الاتصال أهمية رسالة «جائزة زايد للأخوة الإنسانية» ودورها في تكريم الجهود الهادفة إلى تعزيز قيم التعايش والتعاون والتواصل والأخوة الإنسانية عالمياً.