راشد بن حميد: تعداد عجمان 2027 يدعم التنمية الشاملة في الإمارة

ترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ورئيس اللجنة العليا للتعداد السكاني لإمارة عجمان، الاجتماع الأول للجنة الذي عُقد أمس في مبنى الجهات الحكومية، بحضور عدد من مديري العموم.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال الاجتماع أنّ تعداد عجمان 2027 يشكل مشروعاً استراتيجياً يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، مشيراً إلى أنّ توفر بيانات إحصائية دقيقة ومحدثة يمثل أساساً لاتخاذ القرارات السليمة، واستشراف الاحتياجات المستقبلية، وتحقيق التكامل بين الخطط التنموية.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتوفير المتطلبات اللازمة لضمان نجاح التعداد وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، أهمية التعداد السكاني باعتباره إحدى الركائز الأساسية لدعم التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، من خلال توفير بيانات إحصائية شاملة ودقيقة حول السكان والمساكن والمنشآت، بما يسهم في دعم السياسات الحكومية، وتحسين كفاءة توزيع الموارد.

ورفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع. واعتمدت اللجنة الإطار العام لتنفيذ التعداد، ومتابعة الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بالمشروع، إلى جانب مناقشة الهيكل التنظيمي لتعداد عجمان، وأدوار الجهات المشاركة، وآليات التنسيق المؤسسي بين الشركاء، بما يضمن تكامل الجهود وتوحيد مصادر البيانات الإحصائية، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والجودة في مخرجات التعداد.

وتناول الاجتماع إطار تنفيذ التعداد السكاني، ومراحله الرئيسية، والبرنامج الزمني، وأدوات التنفيذ المعتمدة، مع التأكيد على تعزيز عمليات التعداد عبر توظيف التقنيات الذكية وأدوات الذكاء الاصطناعي، بهدف رفع كفاءة العمل الإحصائي، وتسريع معالجة البيانات، وتحسين جودة المؤشرات الإحصائية، بما يواكب أفضل الممارسات والمنهجيات الإحصائية المعتمدة دولياً.