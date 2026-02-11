«تنفيذي الشارقة» يوجّه بتفعيل استخدام «نظام مدى لمحاكاة تجمع مياه الأمطار»

وبحث المجلس خلال اجتماعه خطط الإمارة التنموية وتنفيذها بالتنسيق بين كل الجهات لتعزيز مستوى الحياة الكريمة ورفاهية العيش لمجتمع الإمارة بكل شرائحه، واستمرار المبادرات النوعية التي تنفذها الشارقة في خدمة الإنسان.
وأصدر المجلس قراراً بترقية يوسف عبيد أحمد الطنيجي مدير إدارة الاشتراكات بصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعيينه مديراً للصندوق.
ووجه المجلس بالعمل على تفعيل النظام بشكل أكبر والاستفادة من كل خصائصه ومميزاته التقنية من خلال تضافر الجهات ذات العلاقة، والعمل ضمن منظومة متكاملة في التعامل مع الأحداث.
واطلع المجلس على رد هيئة الطرق والمواصلات على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة الهيئة، والتي تأتي في إطار تعزيز العمل الحكومي وخدمة المجتمع والقاطنين على أرض الشارقة، وبيّن الرد العمل على تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً لخطط وأهداف الإمارة.
وبيّن التقرير توزيع رخص الأعمال على كل مدن ومناطق الإمارة، وجهود دائرة التنمية الاقتصادية في تحسين تجربة المتعامل من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتقليل خطوات رحلة المتعامل وتنفيذ خدمات تلقائية، ونظام العمل الممتد والمرن، ما ساهم في تحقيق نسبة 96.8 % في رضا المتعاملين.
وأبرز التقرير أعمال الرقابة والحماية التجارية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والتطوير المؤسسي في الدائرة ومشاركاتها الدولية وأبرز مشاريعها المستقبلية.