عمار النعيمي يكرّم الفائزين في تحدي «خدمات الجيل القادم» بحكومة عجمان

كرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الجهات والدوائر الحكومية الفائزة في الدورة الأولى من برنامج تحدي «خدمات الجيل القادم»، بمجموع جوائز مالية 3 ملايين درهم، بعد نجاحها في إلغاء إجراءات حكومية غير ضرورية، وخفض المدد الزمنية لإنجاز الإجراءات بنسبة لا تقل عن 50 %، إلى جانب تصفير الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في منظومة العمل الحكومي بالإمارة.

وفاجأ سمو ولي عهد عجمان فرق عمل الجهات الفائزة بإعلان النتائج خلال جولة لسموه في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، تعبيراً عن تقدير سموه للجهود التي بذلتها الفرق، وحرصه على تكريم الإنجاز بين فرق العمل، وتعزيز روح الفريق الواحد.

وبارك سموه للجهات الفائزة إنجازها، مثنياً على جهودها لتسريع الخدمات المقدمة وخفض الإجراءات للتيسير على المتعاملين.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن حكومة عجمان ماضية في ترسيخ نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة، مشدداً سموه على أن تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، ورفع جودة تجربة المتعاملين، أولوية في حكومة عجمان.

وتابع سموه: «تطوير الخدمات لم يعد خياراً، بل التزاماً مستمراً تجاه المجتمع، يضع الإنسان في صميم العمل الحكومي، ويعتمد على الابتكار وإعادة هندسة الإجراءات لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المتعامل في حياته اليومية».

وجرت الفعالية بحضور الشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والدكتورة عهود علي شهيل مدير عام الدائرة، إلى جانب مدراء الجهات الحكومية وكبار المسؤولين.

وخلال الجولة، تم الإعلان عن فوز دائرة البلدية والتخطيط بجائزة فئة «تصفير البيروقراطية» عن خدمة «تصديق عقد الإيجار التلقائي»، والتي تجسد توجهات الحكومة نحو تقليل الإجراءات وتعزيز الكفاءة والسرعة في تقديم الخدمات.

وحصدت دائرة التنمية الاقتصادية جائزة فئة أفضل ابتكار في تصفير البيروقراطية عن «خدمة - إصدار رخصة تجارية business Go»، حيث يتمثل الابتكار في إعادة تصميم الخدمة من خلال الربط المتكامل مع الجھات الاتحادية والمحلية.

ونالت دائرة الموارد البشرية جائزة فئة «التجربة الشاملة» عن خدمة «إجازة الأبوة»، وفي فئة «أفضل باقة حكومية متكاملة» فازت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري عن خدمة «باقة تملك في عجمان»، في حين حصلت ھيئة المناطق الحرة على جائزة فئة الأثر الاقتصادي عن «باقة تسجيل رخصة اقتصادية جديدة».

وحصدت القيادة العامة لشرطة عجمان جائزة فئة «الأثر الاجتماعي» عن خدمة الكفالة الذكية، فيما فاز بجائزة فئة «المتعامل المتعاون» كل من غايه عبيد المطروشي موظفة في دائرة التنمية السياحية والمرشحة من قبل دائرة المالية لتقديمھا فكرة مميزة تخدم الحكومة، وناصر العبيدلي من شركة الجسمي للعقارات تم ترشيحه من قبل دائرة الأراضي والتنظيم العقاري عن فكرة حاسبة رسوم التمليك.

من جانبه، أكد الشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، أن النتائج المحققة في تحدي «خدمات الجيل القادم» تعكس مستوى التطور المؤسسي المتميز لدى الجهات الحكومية، وقدرتها على إعادة تصميم خدماتها انطلاقاً من احتياجات المتعاملين.