محمد بن زايد والسيسي: العمل على تعزيز السلام للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

رئيس الدولة والرئيس المصري يؤكدان أهمية المضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف النار بغزة

استعراض القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتطورات المنطقة

التأكيد على أهمية الدفع تجاه مسار السلام العادل والشامل على أساس «حل الدولتين»

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه فخامة عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أمس، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيزها، خصوصاً في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في أبوظبي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة.

قضايا

واستعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، وفي هذا السياق أكد صاحب السمو رئيس الدولة، والرئيس المصري، أهمية المضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية الكافية دون عوائق إلى القطاع لتخفيف معاناة سكانه، إضافة إلى أهمية الدفع تجاه مسار السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يقوم على أساس «حل الدولتين» بما يضمن الأمن والاستقرار الإقليميين.

تشاور

كما أكد سموه والرئيس المصري حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق المشترك لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما الشقيقين، مشددين على أهمية العمل على تعزيز أسباب السلام في المنطقة بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.

زيارة

وكان الرئيس المصري، يرافقه صاحب السمو رئيس الدولة، قد زار جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، واطلع خلال جولة في مرافق الجامعة وأقسامها على منظومة برامجها الأكاديمية وابتكاراتها النوعية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتي تسهم في دعم مستهدفات دولة الإمارات ورؤيتها التنموية بجانب تطلعاتها المستقبلية الطموحة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في هذا المجال.

وقد غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي البلاد في ختام زيارته، حيث كان صاحب السمو رئيس الدولة في مقدمة مودعيه في مطار الرئاسة في أبوظبي.

وصول

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة قد وصل، أمس، إلى دولة الإمارات في زيارة أخوية، وكان في مقدمة مستقبلي فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وكان في الاستقبال والوداع، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

محمد بن زايد وعبدالفتاح السيسي خلال اللقاء

محمد بن زايد مرحباً بالرئيس المصري

محمد بن زايد خلال استقبال عبدالفتاح السيسي

محمد بن زايد خلال استقبال عبدالفتاح السيسي

سموه مصافحاً الرئيس المصري

رئيس الدولة خلال زيارة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

السيسي مصافحاً سلامة بنت محمد بن حمد خلال زيارته جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بحضور خلدون المبارك

محمد بن حمد بن طحنون وسلامة بنت محمد بن حمد خلال زيارة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي