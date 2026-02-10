جواهر القاسمي: الشارقة تقدم نموذجاً فريداً في خلق بيئة تدعم النمو السليم للأطفال

أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يمثل حجر الأساس في بناء المجتمعات المزدهرة، لنصنع اليوم إنساناً قائداً معطاء يبني مستقبل وطنه بعلمه ومعارفه.

مشيرة إلى أن الشارقة تواصل العمل وفق رؤية متكاملة تضع الطفل في قلب خطط التنمية، وتسعى إلى توفير بيئات تعليمية وصحية آمنة تدعم نموه المتوازن، وتسهم في إعداد أجيال واعية وقادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

ويرتكز ذلك على الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يشرف بنفسه على مشروع تطوير البيئة التعليمية للأطفال في عمر مبكر، لتقدم الشارقة نموذجاً فريداً في خلق بيئة تعزز النمو السليم للأطفال ذهنياً وجسدياً.

جاء ذلك خلال تدشين سموها التوسعة الجديدة لحضانة الحرس الأميري بالشارقة في مقر القيادة العامة للحرس الأميري بمنطقة البديع أمس.

وقد استهلت سموها الزيارة بجولة في مرافق الحضانة، حيث اطلعت خلالها على الفصول التعليمية.

وشملت الجولة زيارة منطقة اللعب بالرمل، والقاعة متعددة الاستخدامات، واطلعت على آلية تقديم الوجبات الصحية للأطفال.