«التوطين» تقلّص حزمة إجراءات 100 % باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تحقيق نتائج ريادية ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية من خلال تعزيز استخدام حلول الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أسفر عن تقليص حزمة إجراءات بنسبة تصل إلى 100 % واختصار مدد الإنجاز المطلوبة والاشتراطات والمتطلبات والخطوات المطلوبة لحزمة خدمات وتصفير غالبية المستندات والزيارات وكذلك عدد الحقول.

وأوضح راشد السعدي وكيل الوزارة المساعد لخدمات سوق العمل بالإنابة، أن فرق الوزارة حققت قفزات نوعية في برنامج تصفير البيروقراطية خلال مدة قياسية نتج عنها مزيد من الشمولية والابتكار في طريقة ومستوى تقديم الخدمة للمتعاملين لتعزيز تجربتهم ودعم ريادة الخدمات الحكومية في الدولة، وترسخ مكانتها كأفضل مكان للعيش والاستثمار والعمل في العالم.

وخلال هذه المرحلة تعاونت وزارة الموارد البشرية والتوطين مع شركائها في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في إطلاق «باقة عمل المواطن في القطاع الخاص»، التي توفر خدمات رقمية استباقية متكاملة منذ تسجيل المواطن في منصة نافس وبدء رحلته للبحث عن الوظيفة لحين تعيينه والتحاقه بالوظيفة وتسجيله في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات وهو ما يخفض الإجراءات بنسبة 95 % وكذلك تخفيض المستندات بنسبة 91 % وتخفيض بنسبة 85 % من مدة الإنجاز.

كما تم خلال المرحلة الثانية تطوير «باقة العمل» التي تقدم من خلالها الخدمات المترابطة مع شركاء الوزارة.

وعلى صعيد استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات بما يلبي مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام الذكاء الاصطناعي في التحقق من بيانات الهوية وجواز السفر وعقد العمل وجودة الصورة وغيرها من بيانات تصريح العمل.

حيث ساهم ذلك في خفض مدة الإنجاز بنسبة 95 % وتخفيض الفترة الزمنية المستغرقة للتدقيق على المعاملة من 10 دقائق إلى أقل من دقيقة وهي المدة ذاتها المستغرقة لإدخال البيانات بعد أن كانت 3 دقائق، كما ساهم استخدام نظام الذكاء الاصطناعي في التحقق، في الإنجاز الآلي لأكثر من 11 مليون معاملة.

كما طورت الوزارة ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية نظام حصص تصاريح العمل للمنشآت (الكوتا) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وساهم ذلك في حصول المنشآت آلياً على حصص تصاريح العمل بعد أن كانت المدة الزمنية تصل إلى 10 أيام.

وأطلقت الوزارة ضمن المرحلة الثانية من البرنامج نظام الذكاء الاصطناعي في الرقابة والسلامة بهدف رصد مخالفات الصحة والسلامة المهنية وإعداد التقارير آلياً.

وتطبق الوزارة حالياً نظام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر ويسهم في توقع المنشآت التي تستدعي زيارات تفتيشية بشكل استباقي وتحديد عوامل الخطورة بشكل ديناميكي وبالتالي الاستجابة الآنية لمخاطر سوق العمل.

وشملت المرحلة الثانية من تصفير البيروقراطية دعم مركز الاتصال التابع للوزارة بحلول الذكاء الاصطناعي عبر تفعيل «التوجيه الاستباقي» للمكالمات والبريد الإلكتروني، وخاصية «ملخص البريد الإلكتروني التلقائي»، وتحليل البيانات، وقياس تفاعل ورضا المتعامل.

وتحويل الصوت إلى نص والعكس، وغير ذلك ما ساهم في تقليص زمن مراجعة المكالمات من 10 دقائق إلى دقيقتين وتوفير أكثر من ألف ساعة عمل وكذلك توفير التكلفة بنسبة 99 % والرد التلقائي الفوري على استفسارات المتعاملين عبر الدردشة في الموقع الإلكتروني دون تدخل بشري.

وتم إطلاق باقة من الخدمات التفاعلية/ الإجرائية عبر مركز الاتصال، تتيح للمتعاملين إتمام معاملاتهم والحصول على إجابات لاستفساراتهم عبر الهاتف بكل سهولة ويسر.

وفي إطار تكامل البيانات بين الوزارة وشركائها ورفع الكفاءة التنظيمية تم إطلاق نظام الربط الإلكتروني بين وزارتي الموارد البشرية والتوطين والتعليم العالي والبحث العلمي للتحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين في القطاع الخاص، ما ساهم في تقليل الفترة الزمنية المستغرقة للتدقيق على المعاملة من 10 دقائق إلى أقل من دقيقة واحدة وتقليل الفترة الزمنية المستغرقة لإدخال البيانات من 3 دقائق إلى دقيقة واحدة، وبلغت نسبة الخفض في مدة الإنجاز 95 %.

كما شهدت المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية إطلاق النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور (WPS)، حيث تتيح هذه النسخة الرقمية لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر للبيانات لحظياً بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية من خلال المصرف المركزي، وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية.

وفي إطار التزام الوزارة تطوير خدماتها بحلول مبتكرة، تم خلال المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية تطوير إجراءات خدمة إصدار تصريح عمل جديد بما يتيح للمتعامل تقديم طلب لتعديل عرض العمل بعد إصداره.

في حال وجود أخطاء في البيانات، ما يسهم في تصحيح المعلومات بسرعة ودون الحاجة لإجراءات معقدة، حيث تم بموجب ذلك خفض مدة الإنجاز بنسبة 95 % وتقليص الحقول من 72 إلى 37 حقلاً وتقليل طلب المستندات بنسبة 50 %.

كما تم تطوير إجراءات إصدار تصريح عمل جديد لعامل مساعد والاستغناء عن طلب جميع المرفقات والمستندات بنسبة 100 % وتقليص مدة إنجاز المعاملة من يومين إلى يوم واحد وكذلك تقليص الحقول من 40 إلى 10 حقول أي بمعدل 75 % في تقليص الحقول.

كما تم استحداث خدمة مجانية بدلاً عن التوقيع الإلكتروني بخدمة التفويض الإلكتروني عبر التطبيق الذكي بناءً على ملاحظات المتعاملين وتلبية لتطلعاتهم ويتم إنجاز هذه الخدمة في دقيقتين بعد أن كانت تستغرق خدمة التوقيع الإلكتروني 3 أيام وبلغت نسبة الخفض في المستندات والزيارات 100 % والخفض في الحقول 97 % وكذلك الخفض في الإجراءات بنسبة 80 %.

كما شهدت المرحلة الثانية من تصفير البيروقراطية تطوير إجراءات فتح ملف صاحب عمل - عمالة مساعدة بما يمكنهم من الحصول على الخدمة عبر التطبيق الذكي دون الحاجة لزيارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وقامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتطوير إجراءات الشكاوى العمالية.